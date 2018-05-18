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Экономика

Московский суд объяснил, почему признал криптовалюту имуществом

13:3318.05.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБиткоин. Архивное фотоБиткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве, принимая решение о возможности включения в конкурсную массу гражданина-банкрота Ильи Царькова принадлежащей ему криптовалюты, руководствовался принципом аналогии права, говорится в опубликованном в пятницу постановлении суда.

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ранее сообщалось, что апелляционный суд 7 мая разрешил разногласия между должником и его финансовым управляющим Алексеем Леоновым и обязал Царькова передать управляющему пароль для доступа к криптокошельку "для пополнения конкурсной массы".

Как заявил тогда РИА Новости Леонов, суд в России впервые разрешил вопрос о статусе криптовалюты, признав ее имуществом. При этом апелляция отменила определение суда первой инстанции, который указал, что криптовалюта не относится к объектам гражданских прав и находится вне правового поля на территории РФ.

Выводы апелляционного суда

"В силу диспозитивности норм гражданского права в Гражданском кодексе Российской Федерации отсутствует закрытый перечень объектов гражданских прав", — говорится в постановлении апелляционного арбитража.

В нем отмечается, что законодательство относит к объектам гражданских прав "вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности… нематериальные блага".

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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При этом полной расшифровки понятия "иного имущества" в действующем законодательстве не содержится, поэтому "с учетом современных экономических реалий и уровня развития информационных технологий допустимо максимально широкое его толкование", указал апелляционный суд.

"Доводы суда (первой инстанции) о невозможности применения к криптовалютам по аналогии норм, регулирующих сходные отношения, противоречат положениям ст. 6 ГК РФ, согласно которым при невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости", — говорится в постановлении апелляционного суда.

Таким образом, отмечает суд, криптовалюту следует расценить как иное имущество, а "любое имущество должника, имеющее экономическую ценность для кредиторов (включая криптовалюту), не может быть произвольно исключено из конкурсной массы".

Позиции сторон

Как ранее заявил в суде первой инстанции Леонов, криптовалюта, имеющаяся в криптокошельке Царькова на ресурсе Blockchain.info (0,2 биткоина), наравне с другим имуществом должна быть включена в конкурсную массу для расчетов с кредиторами. Он отметил, что криптовалюта не внесена в перечень имущества, на которое не допускается обращение взыскания. По словам Леонова, суд должен включить содержимое криптокошелька в конкурсную массу, иначе в будущем у должников появится возможность "прятать имущество в биткоины" от кредиторов.

Представитель Царькова возражал, поскольку, по его словам, правовой статус криптовалюты в России не определен. Он напомнил, что Центробанк относил криптовалюту к "суррогатам денег, которые запрещены в России". Как заявил представитель должника, "криптовалюта не признана государством" и является не имуществом, а информацией.

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Арбитраж Москвы, отклоняя заявление Леонова, согласился с доводами ответчика. Суд указывал, что криптовалюта не относится к объектам гражданских прав и находится вне правового поля на территории РФ. В судебном акте также отмечалось, что анонимность пользователей криптовалют не позволяет с определенностью установить ее принадлежность, ввиду чего обнаруженная управляющим криптовалюта не подлежит включению в конкурсную массу Царькова.

Арбитраж Москвы в октябре признал Царькова банкротом по его собственному заявлению. Основанием стала задолженность перед ООО "Рикас Финанс" в 19 миллионов рублей. Она возникла по договору поручительства от 10 апреля 2006 года, по условиям которого Царьков поручился перед ООО "Славинвестбанк" по обеспечению обязательств заемщика ООО "Автомоторс". Долг подтвержден решением Мещанского суда Москвы. Арбитраж установил, что у Царькова, чья зарплата составляет 100 тысяч рублей, нет имущества и денег, достаточных для погашения задолженности.

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