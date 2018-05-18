Шестаков: фармпроизводители готовятся к внедрению обязательной маркировки

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Большинство российских фармпроизводителей готовятся к внедрению к 2020 году индивидуальной маркировки лекарственных средств контрольными идентификационными знаками (КИЗ), сообщил директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик Минпромторга России Владислав Шестаков.

Институт в феврале провел опрос фармпроизводителей, в ходе которого запрашивались графики подключения лекарственных препаратов к автоматизированной системе мониторинга по международным непатентованным наименованиям (МНН).

"Относительно жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) получены ответы по 562 МНН. Из этого списка на данный момент подключено 8 МНН. В этом году в системе появится еще 109 МНН, 409 будут маркироваться к 2020 году включительно. 40 МНН еще планируется запустить в производство после 2020 года. Процесс подключения к системе мониторинга всех остальных препаратов также запущен. Так, к 1 января 2020 года ожидается подключение 99% лицензиатов к системе мониторинга", — привели в пресс-службе ФБУ "ГИЛС и НП" слова Шестакова на Российском фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге.

В то же время, отметил он, опрос показал, что в данный момент у ряда производителей отсутствует полная исходная информация о государственном проекте индивидуальной маркировки лекарственных средств, нет четкой и прозрачной методики внедрения КИЗ.

"Возможно, часть производителей надеялась на то, что проект по внедрению маркировки не будет носить обязательный характер, и не восприняли происходящее должным образом. В целом активная позиция Минпромторга России, проводившего рабочие встречи с представителями отрасли по внедрению системы маркировки, помогла пробудить и мобилизовать производителей", — привели в пресс-службе слова Шестакова.

Маркировка лекарств внедряется в рамках приоритетного проекта правительства. Изначально планировалось, что все лекарственные препараты, реализующиеся на территории РФ, должны быть промаркированы до 31 декабря 2018 года. Однако позже сроки внедрения обязательной маркировки лекарств были отодвинуты до 2020 года.

Пилотный проект по маркировке лекарственных средств был запущен в РФ с 2017 года. Более одной тысячи участников сейчас подключены к системе маркировки. Основной целью приоритетного проекта является защита населения от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов и предоставление неограниченному кругу потребителей возможности проверки легальности зарегистрированных лекарственных препаратов, находящихся в гражданском обороте. Внедрение этой системы также будет способствовать прозрачности и развитию справедливой конкуренции на фармрынке.