Лавров заявил о росте торгово-экономического сотрудничества России и ЕС

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Вопреки негативным факторам, торгово-экономическое сотрудничество между Россией и ЕС вернулось на траекторию роста, заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Вместе с тем, несмотря на непростую ситуацию в Европе, торгово-экономическое сотрудничество между Россией и ЕС вернулось на траекторию роста. По итогам прошлого года товарооборот увеличился более чем на 20%. Хотя для достижения докризисных показателей предстоит еще немало потрудиться", — заявил Лавров в интервью журналу "Russian Business Guide – Italian-Russian Chamber of Commerce".