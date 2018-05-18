Трутнев рассказал о влиянии терминала СПГ на использование Севморпути

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Морской терминал по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ), который "Новатэк" построит на Камчатке, позволит создать условия для круглогодичного использования Северного морского пути, сообщил журналистам в Петропавловске-Камчатском и. о. вице-премьера РФ Юрий Трутнев.

На Камчатке Трутнев провел ряд совещаний по вопросам реализации проекта "Новатэк" и индийской TATA Power.

"В одном из них только частные инвестиции составят 1 млрд долларов – это по проекту "Новатэк". По проекту TATA – 600 миллионов долларов… Проект "Новатэк" создает условия гарантированного обеспечения газа на Камчатке, это старая больная проблема. Создает условия для круглогодичного использования Северного морского пути. А это новая страница в развитии всей логистики — не только Дальнего Востока. Новое окно открываем", — сказал Трутнев.

В октябре 2017 года "Новатэк" и правительство Камчатского края подписали соглашение о сотрудничестве по созданию на территории края морского терминала по перегрузке СПГ. Планируемая мощность терминала — 20 миллионов тонн в год, но в перспективе она может быть увеличена до 40 миллионов тонн.

Tata Power на Камчатке намерена реализовать проект по разработке Крутогоровского угольного месторождения.