Китай прекращает расследование об импортируемом из США злаке

ПЕКИН, 18 мая — РИА Новости. Власти Китая приняли решение остановить начатое в феврале этого года антидемпинговое и антисубсидиарное расследование в отношении импортируемой из США в КНР злаковой культуры сорго, говорится в опубликованном в пятницу заявлении министерства коммерции Китая.

"Антидемпинговое и антисубсидиарное расследование в отношении импортируемого из США сорго прекращается ", — отмечается в заявлении.

Отмечается, что в ходе расследования следственные органы Китая получили многочисленные заявления от потребителей, которые выражали опасения, что антидемпинговые меры и соответствующее расследование приведут к росту затрат как производителей сорго, так и массового потребителя данной культуры, что не соответствует общим интересам.

Ведомство сообщает, что следственная группа также выяснила, что от соответствующего расследования и последующих мер могут пострадать в частности китайские производители свинины, которые используют сорго в качестве корма для животных, а в случае его подорожания они столкнутся с определёнными сложностями.