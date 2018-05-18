"Новатэк" выбрал место для размещения терминала СПГ на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. "Новатэк" выбрал место, где будет размещен морской терминал по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления ПАО Александр Фридман.

"Точка определена. Это Бечевинская бухта", — сказал Фридман, отметив, что уже начаты проектные работы.

"Задача наша такая, чтобы в течение ближайших 4 лет сделать эту работу… Самое благоприятное место для размещения — это Камчатка", — добавил он.

В октябре 2017 года "Новатэк" и правительство Камчатского края подписали соглашение о сотрудничестве по созданию на территории края морского терминала по перегрузке СПГ. Планируемая мощность терминала — 20 миллионов тонн в год, но в перспективе она может быть увеличена до 40 миллионов тонн.