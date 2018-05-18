МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Необходимо ввести жесткие штрафы для мировых брендов, чья продукция, выпущенная для российского рынка, отличается по потребительским качествам от эталонных образцов, которые продаются в Англии, Франции, Германии, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

"Я считаю, что мы должны обязать соответствующие надзорные органы сравнивать ту продукцию, которая выпускается для России или на российском рынке (это и продукты питания, фармпрепараты) с теми эталонными образцами, которые продаются в Англии, Франции, Германии. И если есть какое-то нарушение, безжалостно, жесточайшим образом штрафовать эти компании", — сказал Гутенев РИА Новости.

Гутенев отметил, что даже Восточная Европа сталкивается с тем, что продукты одной и той же компании, но которой выпускается продукция для их рынка, очень сильно отличаются по потребительским качествам от тех, что продаются, например, в Германии или Великобритании. Со слов политика, граждане России также сталкиваются с такой дискриминацией со стороны производителей мировых брендов.

"Ужесточение ответных мер и лояльность нашего национального бизнеса и его патриотизм – необходимое условие, чтобы легко и вместе со всеми преодолеть те санкции, которые накладываются на нашу страну", — также заключил политик.