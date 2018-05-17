Чемезов рассказал о выручке Ростеха в этом году

СОЧИ, 17 мая — РИА Новости. Выручка Ростеха составляет почти 1,6 триллиона рублей, рост составил 26 процентов по сравнению с предыдущим годом. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Практически за все годы существования корпорация демонстрирует позитивный рост экономических показателей. В частности, у нас выручка выросла по сравнению с прошлым годом на 26% и сегодня составляет почти 1.6 трлн рублей по сравнению с прошлым годом (было 1,266 трлн рублей), сказал Чемезов. — В этом году уже приближаемся к 1,6 трлн.

Глава Ростеха также сообщил, что по показателю ЕБИТДА рост составил 14% и достиг 305 миллиардов рублей. При этом чистая прибыль выросла на 38% и достигла 121 миллиарда рублей.

"Гособоронзаказ мы практически выполнили на 98%, этот показатель тоже выше по сравнению с тем, что было в прошлом году, но еще важнее подчеркнуть, что по итогам года зафиксирован и значимый прирост производства гражданской продукции, который на сегодня составил 548 миллиарда рублей", — доложил он. При этом, по данным Чемезова, доля гражданской продукции в 2017 году составила 29,1%, тогда как годом ранее этот объем равнялся 25,1%.

Глава Ростеха отметил, что несмотря на то, что президентом поставлена задача к 2025 году достичь уровня гражданской продукции 50 процентов, самой госкорпорацией строятся еще более амбициозные планы и добиться этого уровня уже к 2020 году.

Говоря о поставках продукции военного назначения по линии Рособоронэкспорта, глава госкорпорации отметил рост вопреки санкционному давлению. Этот показатель достиг 13,4 млрд рублей. "В целом по России, с учетом других участников военно-технического сотрудничества, у нас объем составляет более 15 миллиардов", — подытожил Чемезов.