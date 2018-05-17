Путин призвал наладить массовое производство автомобилей проекта "Кортеж"

20:1317.05.2018
(обновлено: 21:28 17.05.2018)
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СОЧИ, 17 мая — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым призвал наладить массовое производство джипов и седанов проекта "Кортеж".
Президент также выразил надежду, что люди с любым достатком смогут позволить себе такие машины. Таким образом глава государства прокомментировал слова Чемезова о том, что ему поступает множество звонков от богатых людей, которые хотели бы приобрести подобные автомобили.
По мнению Путина, в линейке "Кортеж" получились удачными и микроавтобусы: их можно использовать для семей с детьми.
Президент также положительно отозвался о представительском лимузине, который опробовал на инаугурации.
Чемезов, в свою очередь, рассказал, что в проекте "Кортеж" будут не только лимузин, седан и минивэн, но и мотоцикл. По словам главы Ростеха, его уже подготовили, но не успели довести до ума.
Он отметил, что мотоцикл получился очень красивым и по своим характеристикам не уступает западным моделям.
"Надо, чтобы лучше был", — сказал Путин. Чемезов в ответ пообещал, что так и произойдет.
Проект "Кортеж"
Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственный исполнитель — ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ".
Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 миллиарда рублей.
Пока таким автомобилем пользуется только президент. Вслед за ним на машины проекта должны пересесть другие чиновники.
Кроме того, эти автомобили в следующем году появятся в свободной продаже. Их розничная цена будет начинаться от шести-семи миллионов рублей.
Новый автомобиль кортежа президента Владимира Путина получил название "Сенат-лимузин".
Машина и все ее комплектующие произведены в России.
Автомобиль, который использовался на церемонии инаугурации, относится к семейству Aurus.
Семейство автомобилей включает помимо лимузина модель "Сенат" - это седан, а вскоре будет представлена и модель MPV — микроавтобус "Арсенал".
Все модели автомобилей семейства названы в честь башен Кремля.
Длина лимузина — шесть метров 62 сантиметра, ширина — два метра, высота — 1,695 метра, дорожный просвет — 200 миллиметров.
В автомобиле, на котором президент подъехал к Большому Кремлевскому дворцу, установлен битурбированный двигатель объемом 4,4 литра мощностью 598 лошадиных сил.
Машины проекта "Кортеж" появятся в открытой продаже с первого квартала 2019 года под брендом Aurus.