Путин призвал наладить массовое производство автомобилей проекта "Кортеж"

СОЧИ, 17 мая — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым призвал наладить массовое производство джипов и седанов проекта "Кортеж".

Президент также выразил надежду, что люди с любым достатком смогут позволить себе такие машины. Таким образом глава государства прокомментировал слова Чемезова о том, что ему поступает множество звонков от богатых людей, которые хотели бы приобрести подобные автомобили.

По мнению Путина, в линейке "Кортеж" получились удачными и микроавтобусы: их можно использовать для семей с детьми.

Президент также положительно отозвался о представительском лимузине, который опробовал на инаугурации.

Чемезов, в свою очередь, рассказал, что в проекте "Кортеж" будут не только лимузин, седан и минивэн, но и мотоцикл. По словам главы Ростеха, его уже подготовили, но не успели довести до ума.

Он отметил, что мотоцикл получился очень красивым и по своим характеристикам не уступает западным моделям.

"Надо, чтобы лучше был", — сказал Путин. Чемезов в ответ пообещал, что так и произойдет.

Проект "Кортеж"

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственный исполнитель — ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ".

Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 миллиарда рублей.

Пока таким автомобилем пользуется только президент. Вслед за ним на машины проекта должны пересесть другие чиновники.

Кроме того, эти автомобили в следующем году появятся в свободной продаже. Их розничная цена будет начинаться от шести-семи миллионов рублей.