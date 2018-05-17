В ФАС рассказали, как решить проблему монополизации нефтяного рынка

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Противодействие демонополизации рынка нефтепродуктов может вынудить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ решать этот вопрос "на политическом уровне", сообщил РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.

ФАС 15 мая опубликовала проект поправок в совместный приказ о минимальных объемах продаж нефтепродуктов на бирже, где предлагается увеличить объем реализации там бензина до 15% с 10%, а дизельного топлива — до 7,5% с 5%. "Мы обсуждали этот вопрос с нефтяными компаниями, проводили совещание. Относятся все по-разному: некоторые очень прохладно, некоторые позитивно. Но мы все понимаем, что биржевая торговля нефтепродуктами — это демонополизация рынка", — отметил глава ведомства.

"Тот, кто не хочет этого (демонополизации — ред.), должен понимать, что это большая государственная задача по демонополизации рынка нефтепродуктов, и он не должен противодействовать. Она в принципе уже завершена как проект, но если не хватает предложения на бирже, то она не работает просто. Поэтому блокировать важнейший государственный проект по демонополизации этого рынка — это, вообще говоря, если не преступление, то некрасивая история. И тогда нам придется решать этот вопрос на политическом уровне", — заключил он.