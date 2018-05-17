Кадыров отчитался о доходах за 2017 год

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заработал в 2017 году почти семь миллионов рублей, говорится в декларации, опубликованной в четверг на сайте главы и правительства республики.

Согласно декларации, Рамзан Кадыров заработал в минувшем году 6,93 миллиона рублей. В его собственности также находится земельный участок площадью 3668 квадратных метров и жилой дом площадью 2344,6 квадратных метра. В пользовании Кадырова также находится жилой дом площадью 300 "квадратов".

Супруга главы Чечни заработала в 2017 году 60 тысяч рублей, в ее собственности квартира на 209,8 квадратных метра. Также, согласно опубликованному документу, один из несовершеннолетних детей Рамзана Кадырова, заработал в прошлом году около 296 тысяч рублей.