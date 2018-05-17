Банк развития БРИКС утвердил кредиты на проекты "Сибура" и "Газпрома"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Банк развития БРИКС утвердил финансирование проекта "Сибура" "Запсибнефтехим" и Амурского ГПЗ "Газпрома" на суммы до 300 миллионов долларов для каждого, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский в кулуарах состоявшегося в Совете Федерации круглого стола "БРИКС: тенденции и перспективы развития в условиях новых вызовов в современном мире".

"Эксперты банка рассматривают два проекта — создание нефтехимического комплекса в Тобольске "Сибура" ("Запсибнефтехим" — ред.) и создание Амурского ГПЗ… По обоим этим проектам эксперты выезжали на место, смотрели и готовы порядка по 300 миллионов долларов выделить на их реализацию. Кроме того, рассматриваются "Роснефтью" и "Силовыми машинами" возможность привлечения банков для реализации проектов в Бразилии. Здесь важно понять, насколько банку будут соответствовать наши запросы", — сообщил Яновский.

"В марте 2018 года кредитный комитет банка утвердил общие условия финансирования сумму до 300 миллионов долларов"", — уточнил Яновский информацию по проектам "Сибура" и "Газпрома".