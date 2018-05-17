ЕК разрешила ввести ответные пошлины на товары из США

БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Европейская комиссия обнародовала в четверг распоряжение, предусматривающее возможность введения с 20 июня ответных пошлин в размере 25% на импорт ряда товаров из США.
"ЕК приняла следующее положение: комиссия должна незамедлительно, не позднее 18 мая 2018 года, направить в совет по торговле товарами ВТО письменное уведомление о том, что в отсутствие отрицательного отзыва со стороны совета, союз приостанавливает с 20 июня 2018 года торговое приложение по торговле с США о таможенных льготах на импорт в соответствии с ГАТТ-1994 (Генеральное соглашение по тарифам и торговле) в отношении товаров, перечисленных в приложении, с тем чтобы обеспечить применение дополнительных таможенных пошлин на импорт этих товаров из США", — говорится в документе, опубликованном в базе данных ЕС.
На втором этапе, с марта 2021 года, "при импорте товаров, перечисленных во втором приложении, может применяться дополнительная адвалорная пошлина в размере 10%, 25%, 35% или 50%".
Документ подписан главой Еврокомиссии 16 мая.