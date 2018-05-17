МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Почти на 12 тысяч автомобилей BMW было установлено недопустимое программное обеспечение, занижающее реальные показатели выбросов, признались на общем собрании акционеров компании председатель правления BMW Харальд Крюгер и глава наблюдательного совета Норберт Райтхофер.

"Несколько лет назад к нам закралась ошибка", — приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung cлова Крюгера. Он отметил, что 11,7 тысячи транспортных средств BMW ошибочно были оснащены неподходящим ПО.

В марте Федеральное автотранспортное ведомство приняло решение отозвать автомобили из-за недопустимого встроенного оборудования.

При этом Райтхофер отметил, что речь идет о "ремесленной, человеческой ошибке", которая привела к тому, что показатели отработанных газов во время тестов оказались ниже, чем во время езды по улицам. "Это не имеет ничего общего с преднамеренной манипуляцией газораспределением и системой очистки отработанных газов", — заявил Крюгер.

Сейчас BMW ожидает разрешения властей на установку исправленного ПО, добавил он.

Ранее прокуратура Мюнхена начала проверку сообщений о манипуляциях BMW с системой очистки выхлопных газов в своих дизельных автомобилях.