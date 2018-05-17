МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Заместитель директора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк заявила о намерении Вашингтона предотвратить реализацию проекта "Северный поток — 2", пишет Spiegel.
"Мы были бы рады, если бы проект не состоялся", — подчеркнула политик.
В ответ на вопрос журналистов, связана ли позиция США с желанием продавать в Европе сжиженный газ, Оудкирк возразила, что Вашингтон руководствуется геополитическими и энергетическими причинами.
Против проекта выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива. Лидеры Латвии, Литвы и Польши, в свою очередь, считают, что строительство газопровода — проект политический.