Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 на заводе в Котке. Архивное фото

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 на заводе в Котке. Архивное фото

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Заместитель директора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк заявила о намерении Вашингтона предотвратить реализацию проекта "Северный поток — 2", пишет Spiegel.

Во время своего выступления в Берлине Оудкирк сообщила, что США не исключают введения санкций против "Северного потока — 2", однако надеются, что дело не дойдет до ограничительных мер.

"Мы были бы рады, если бы проект не состоялся", — подчеркнула политик.

В ответ на вопрос журналистов, связана ли позиция США с желанием продавать в Европе сжиженный газ, Оудкирк возразила, что Вашингтон руководствуется геополитическими и энергетическими причинами.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Против проекта выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива. Лидеры Латвии, Литвы и Польши, в свою очередь, считают, что строительство газопровода — проект политический.