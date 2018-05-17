Глава ФАС прокомментировал законопроект о контрсанкциях

С. ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Закон о контрсанкциях должен иметь простые и прозрачные условия его применения, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев в кулуарах Санкт-Петербургского международного юридического форума.

Ранее в четверг Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответных мерах России на санкции Запада, исключив из документа норму, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.

"Он (закон о контрсанкциях — ред.) должен не просто содержать те нормы, которые говорят о каких-то санкциях, он должен содержать такой порядок применения этих санкций, прозрачный и ясный, чтобы не попали (под действие закона — ред.) какие-то невиновные люди, которые невольно что-то где-то невольно скажут или что-то сделают. Совершенно другие соображения. Эта история требует отдельного осмысления, я думаю, прежде всего, министерством юстиции Российской Федерации", — сказал Артемьев.

"Поэтому я как просто человек слежу за этим и вижу оживленную дискуссию в прессе, и благодаря как раз работе журналистов к этому привлечено повышенное внимание. Я думаю, что результаты на этом будут нормальные, хорошие", — подытожил глава ФАС.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Петербургского международного юридического форума-2018.