МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, позволяющий отдельным категориям граждан получать часть доходов федерального бюджета от добычи полезных ископаемых.

Документ, внесенный депутатами от КПРФ, предполагает распределение в равных долях между большинством граждан РФ части доходов федерального бюджета от платежей, поступивших в связи с добычей полезных ископаемых. В первую очередь это касается официально работающих граждан и пенсионеров.

Согласно документу, за первый год уполномоченными органами должно таким образом распределяться 20% доходов федерального бюджета от платежей, поступивших от пользователей недр в связи с добычей полезных ископаемых, включая налоги и сборы, за каждый последующий год — на 2 процентных пункта больше, чем за предыдущий. В случае принятия такого закона каждый подпадающий под его действие гражданин имеет возможность получить только в 2018 году около 10 тысяч рублей, поясняли при внесении его проекта разработчики.

Против принятия законопроекта выступили правительство РФ и думский комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, поскольку, по их мнению, предлагаемые изменения выходят за рамки предмета правового регулирования закона о недрах, в который они вносятся — вопросы распределения доходов федерального бюджета относятся к регулированию бюджетного законодательства.

Платежи за пользование природными ресурсами — один из основных источников доходов бюджета РФ. Часть доходов от пользования природными ресурсами расходуется на обеспечение функций государства, в том числе на охрану прав и свобод гражданина, формирование Резервного фонда и ФНБ — таким образом, право гражданина на доходы от использования природных ресурсов реализуется посредством перечисленных расходов государства на обеспечение льгот и выплат, гарантируемых Конституцией РФ и федеральными законами, отмечалось в заключении кабмина на законопроект.