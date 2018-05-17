Эстонский банкир рассказал, чем страна обязана советскому периоду

ТАЛЛИН, 17 мая – РИА Новости. Известный эстонский банкир и финансист Индрек Нейвельт рассказал, что позитивного в советском периоде прибалтийской республики видит лично он. По его словам, странно говорить о столетнем юбилее Эстонии, выдвигая на первый план лишь первые и последние десятилетия ее существования, как будто бы целых полвека здесь ничего не происходило. Об этом, как сообщает Sputnik Эстония, бизнесмен заявил в интервью местной радиостанции.

В то время, рассуждает Нейвельт, когда в Эстонии коммунизм осужден, а в Таллине возводится "Мемориал жертвам коммунизма", обществу известны многие достойные люди, которые были членами коммунистической партии.

"Такая вот шизофреническая ситуация, поэтому мы никак не может примириться с этим периодом нашего прошлого", — резюмировал банкир.

Нейвельт признался, что испытывает глубокое чувство благодарности к Арнольду Рюйтелю, Вяйно Вяльясу и другим высшим руководителям той эпохи, в более широком смысле — ко всему старшему поколению. По его словам, они замечательно потрудились, содержали в порядке поля и реки Эстонии, строили новые заводы со школами и учили детей.

Банкир предложил представить, каким был бы Таллин сегодня, если бы в 1980 году в нем не прошла олимпийская регата, благодаря которой были построены Пиритаская дорога, парусный спортцентр, аэропорт, телебашня, гостиница "Олимпия", почтамт, а также отреставрирована значительная часть Старого города, притом что в самой регате приняли участие лишь 156 спортсменов.

Нейвельт рассказал, какие усилия были предприняты эстонским партийным руководством для того, чтобы регата прошла именно в Таллине, а не в Риге или где-нибудь еще. Именно благодаря усилиям советских поколений Эстония получила столь хорошие стартовые условия в начале 90-х, полагает он.

По мнению банкира, большинство руководителей того времени выкладывались по полной, отстаивая эстонские интересы. Он считает, что нынешние правители Эстонии ездят в Брюссель так же, как их советские предшественники в Москву. "Ничего не поменялось, люди не меняются", — подытожил он.

В идеологической войне 90-х, считает Нейвельт, советским поколениям была причинена сильная обида. "Созданное противостояние принесло их противникам голоса народа и места во власти, но цена этого для общества была слишком высока", — с горечью говорит он.

Нейвельт полагает, что столетие Эстонии является прекрасным поводом для того, чтобы примириться с собственным прошлым, признать, что за эти пятьдесят лет (когда республика была в составе СССР – Sputnik.) было и много хорошего, а также поблагодарить тех, чьими усилиями Эстония развивалась все эти годы, кто сделал все, чтобы современная жизнь была такой, какая она есть.

"Так же как человек не может быть полноценным, если у него нет смелости и желания признать свое прошлое, так и государство не будет полноценным без признания периодов своего роста", — заключил банкир.

В советское время Индрек Нейвельт окончил экономический факультет Таллинского технического университета (тогда Таллинский политехнический институт — ТПИ), после чего прошел курсовую подготовку факультета "Банки и финансы" в Стокгольмском университете.

Нейвельт работал экономистом в Union Baltic Bank. Был приглашен в Hansabank, где три года проработал менеджером кредитного департамента, а затем возглавил кредитный отдел и в 1994 году стал членом правления банка.

В 1995 году Индрек возглавил отдел корпоративного бизнеса, а в 1996 году — отдел розничного бизнеса. С 1999 года был президентом Hansabank Group. В 2005 году пришел в банк "Санкт-Петербург", один из крупнейших региональных банков России, и возглавлял наблюдательный совет банка до февраля 2014 года.

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