Интернет-омбудсмен рассказал, за какой срок окупается майнинг

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Срок начала получения прибыли от процесса майнинга (добычи криптовалют) на сегодняшний день составляет от 8 до 12 месяцев, следует из заявления интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева.

"Доходность майнинга на сегодня с учетом курса и стоимости оборудования от 8 до 12 месяцев составляет. Это окупаемость, прямая такая окупаемость, рассчитанная из затрат на оборудование, затрат на сопровождение, оформление", — сказал он в ходе пресс-завтрака в преддверии Всемирного саммита по криптовалютам и блокчейну WBCSummit, который пройдет 19-20 мая.

Мариничев также отметил, что точную доходность при майнинге рассчитать непросто. Основная проблема подсчета заключается в том, что затратная часть рассчитывается в долларах.

Также, судя по его словам, пока доходность таких проектов нестабильна. "До окупаемости майнингового оборудования еще года три, когда доходность будет вменяемая, когда перестанет кидать биткоин (цену криптовалюты вверх и вниз — ред.) и рынок стабилизируется. До этого момента не меньше трех-пяти лет", — считает Мариничев.

Интернет-омбудсмен добавил, что майнинг, по его мнению, "может быть отраслью". "Потому что это классический элемент поддержания системы", — пояснил он свою точку зрения.

В настоящее время правовой статус криптовалют в России не определен. В марте в Думу были внесены два законопроекта, которые, как предполагается, будут регулировать новый рынок. Законопроект "О цифровых финансовых активах" дает определение таких активов, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.