БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия предложила увеличить поставки в страны-члены сообщества сжиженного газа из США с расширением соответствующей инфраструктуры, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

В ответ ЕС хочет, чтобы Вашингтон отменил пошлины на сталь и алюминий для европейских компаний.

Накануне ситуацию в торговле с США обсудили за неформальным ужином в Софии лидеры 28 стран-членов ЕС.

Как заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, новые американские пошлины нельзя оправдать соображениями национальной безопасности. Он заверил, что ЕК предпримет "решительные шаги" для защиты интересов Евросоюза.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран, а также для ЕС, действие этих пошлин приостановлено до июня. Переговоры между ЕС и США пока ни к чему не привели.