В ВТБ не увидели смысла выходить на рынок Крыма из-за санкций

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. ВТБ не видит необходимости выходить на рынок Крыма и попадать из-за этого под санкции, поскольку работающие в регионе банки справляются с задачами обслуживания населения, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

В среду Костин принял участие в заседании группы фракции "Единая Россия" в Госдуме. Как сообщала пресс-служба фракции, депутаты планировали в ходе встречи уделить "особенное внимание… проблеме открытия отделений банка ВТБ в Республике Крым и Севастополе".

"Задачи сегодня попасть под санкции у банка ВТБ нет. Позиция очень понятная, потому что мы знаем, к чему это приводит", — сказал Костин после заседания.

Он констатировал, что в мировой финансовой системе сейчас доминируют США и Европа. "Здесь можно возмущаться и что угодно публично говорить, но, к сожалению, мы вынуждены здесь быть очень аккуратными ради того, чтобы спасти крупнейшее финансовое учреждение страны", — подчеркнул глава ВТБ.

"Сегодня банковский сектор работает вполне адекватно в Крыму. Те банки, которые там есть, вполне справляются с задачами обеспечения населения и картой "Мир", и кредитованием. На мой взгляд, потребности захода туда еще ста банков нет", — добавил он.

В начале апреля США расширили санкции в отношении России. В санкционный список, в частности, попал глава ВТБ. Сам банк ВТБ находится под санкциями с 2014 года.

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