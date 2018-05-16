В ВТБ не увидели смысла выходить на рынок Крыма из-за санкций

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. ВТБ не видит необходимости выходить на рынок Крыма и попадать из-за этого под санкции, поскольку работающие в регионе банки справляются с задачами обслуживания населения, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
"Задачи сегодня попасть под санкции у банка ВТБ нет. Позиция очень понятная, потому что мы знаем, к чему это приводит", — сказал Костин после заседания.
Он констатировал, что в мировой финансовой системе сейчас доминируют США и Европа. "Здесь можно возмущаться и что угодно публично говорить, но, к сожалению, мы вынуждены здесь быть очень аккуратными ради того, чтобы спасти крупнейшее финансовое учреждение страны", — подчеркнул глава ВТБ.
В начале апреля США расширили санкции в отношении России. В санкционный список, в частности, попал глава ВТБ. Сам банк ВТБ находится под санкциями с 2014 года.
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