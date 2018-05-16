ВКонтакте отказалась сотрудничать с НБКИ

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" отказалась сотрудничать с Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), сообщает пресс-служба соцсети со ссылкой на управляющего директора Андрея Рогозова.

Как отметил Рогозов, в начале апреля в СМИ появилась информация, что "ВКонтакте" может разрешить НБКИ использовать открытые данные о пользователях с целью проверки аккаунтов заемщиков.

"Мы действительно рассматривали возможность сотрудничества с НБКИ, однако так и не пришли к формату, который бы не противоречил принципам "ВКонтакте" касательно защиты пользовательских данных. В результате мы отказались от начала такого сотрудничества и не планируем упрощать доступ к открытым данным пользователей", — передает пресс-служба слова Рогозова.

Также он добавил, что социальная сеть продолжает бороться с несанкционированным сбором такой информации, усложняя к ней доступ технически и юридически. По словам Рогозова, "ВКонтакте" поддерживает принцип открытости, и с 2010 года страницы соцсети стали доступны для внешних поисковых систем, при этом пользователи могут ограничить доступ к данным для индексации внешними сервисами и поисковыми системами.

"К сожалению, у такой открытости существует и обратная сторона, когда публично доступные данные пользователей задействуют в коммерческих целях сторонние организации. В прошлом году мы в судебном порядке запретили одной из таких компаний заниматься сбором открытых данных и их последующей продажей банкам", — подчеркнул он.

НБКИ – одно из крупнейших бюро кредитных историй в РФ. Консолидирует кредитную информацию, предоставленную банками, МФО, ломбардами и другими кредиторами. Число источников информации НБКИ постоянно увеличивается, что обеспечивает максимально возможную репрезентативность данных в базе НБКИ, утверждается на сайте компании. Там отмечается, что в бюро хранятся сведения практически обо всех заемщиках, имеющих действующие или уже погашенные кредиты. НБКИ уделяет внимание созданию решений, помогающих кредиторам повышать эффективность управления рисками, улучшать качество кредитных портфелей, противодействовать кредитному мошенничеству.