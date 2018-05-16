В Total рассказали, в каком случае выйдут из проекта в Иране

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Total выйдет из проекта "Южный Парс 11" в Иране из-за санкций США, если компания при поддержке французских и европейских органов власти не сможет получить специальное разрешение от американских властей, говорится в сообщении компании.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

"Как следствие и как говорилось ранее, Total не сможет продолжать участие в проекте "Южный Парс 11" и будет вынужден прекратить все действия по проекту до 4 ноября, если не получит специального разрешения от властей США при поддержке французских и европейских органов власти. Это разрешение должно включать защиту компании от любых вторичных санкций по законодательству США", — говорится в сообщении.

"Total всегда говорил о том, что не может позволить себе быть под любыми вторичными санкциями, которые могут включить потерю долларового финансирования международных операций банками США (они участвуют в 90% финансовых операций Total), потерю американских акционеров (они представляют более 30% владельцев акций) или неспособность продолжать работу в США (компания владеет активами в США на более чем 10 миллиардов долларов)", — отмечается в сообщении.

Таким образом, Total больше не берет на себя обязательства по реализации проекта "Южный Парс 11" и, в соответствии с договоренностями по контракту с властями Ирана, изучит возможность получения разрешения на работу по проекту с представителями Франции и США. Затраты Total по проекту составляют менее 40 миллионов долларов, прекращение работы по проекту не повлияет на цели компании по росту добычи на 5% с 2016 до 2022 год.

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) в начале июля подписала соглашение о разработке фазы 11 "Южного Парса" с Total. Сумма контракта составляет 1 миллиард долларов. При этом контракт дает возможность китайской CNPC забрать долю Total (50,1%), если французская компания выйдет из проекта. Сейчас доля CNPC в "Южном Парсе" составляет 30%, еще 19,9% у иранской компании Petropars.