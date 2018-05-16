В Total рассказали, в каком случае выйдут из проекта в Иране

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Total выйдет из проекта "Южный Парс 11" в Иране из-за санкций США, если компания при поддержке французских и европейских органов власти не сможет получить специальное разрешение от американских властей, говорится в сообщении компании.
"Как следствие и как говорилось ранее, Total не сможет продолжать участие в проекте "Южный Парс 11" и будет вынужден прекратить все действия по проекту до 4 ноября, если не получит специального разрешения от властей США при поддержке французских и европейских органов власти. Это разрешение должно включать защиту компании от любых вторичных санкций по законодательству США", — говорится в сообщении.
"Total всегда говорил о том, что не может позволить себе быть под любыми вторичными санкциями, которые могут включить потерю долларового финансирования международных операций банками США (они участвуют в 90% финансовых операций Total), потерю американских акционеров (они представляют более 30% владельцев акций) или неспособность продолжать работу в США (компания владеет активами в США на более чем 10 миллиардов долларов)", — отмечается в сообщении.
Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) в начале июля подписала соглашение о разработке фазы 11 "Южного Парса" с Total. Сумма контракта составляет 1 миллиард долларов. При этом контракт дает возможность китайской CNPC забрать долю Total (50,1%), если французская компания выйдет из проекта. Сейчас доля CNPC в "Южном Парсе" составляет 30%, еще 19,9% у иранской компании Petropars.