США пока не видели требования КНР по условиям в сфере двусторонней торговли

ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. США пока не видели требования Китая по условиям в сфере двусторонней торговли, заявил в среду президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Наша страна теряла сотни миллиардов в год (в торговле – ред.) с Китаем. Мы еще не видели требования Китая, которых должно быть немного… Китай наши требования видел", — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Китай требует от США не вводить объявленные Трампом санкции, отозвать жалобы на Китай в ВТО по демпинговым ценам, прекратить расследование в отношении краж интеллектуальной собственности.

Пекин также якобы требует снятия санкций, введенных после событий на площади Тянаньмэнь в 1989 году, ослабить ограничения на экспорт в сфере технологий, разрешить закупку и использование китайской технологической продукции и услуг. Кроме того, в списке содержится требование не применять ограничения к китайским инвесторам, разрешить участвовать в американских инфраструктурных проектах, усилить защиту китайской интеллектуальной собственности. Также в списке якобы есть требование корректно решить проблему с китайским производителем телекоммуникационного оборудования ZTE.

Трамп опроверг наличие подобных требований.

"Washington Post и CNN, как обычно, написали неверные материалы о наших переговорах с Китаем по торговле. Ничего такого с ZTE не произошло, кроме того, что это увязано с более широкими договоренностями", — написал он.