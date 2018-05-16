Медведев рассказал о работе над законопроектами о "цифровых деньгах"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Законодатели РФ разрабатывают понятия "цифровых денег" и "цифровых прав" вместо "криптовалюты" и "токена", разрабатываемые проекты законов о "цифровых деньгах" помешают выводу активов в нерегулируемую цифровую среду, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Нам нужно закрепить в гражданском законодательстве базовые положения, перевести их на язык права. Поэтому вместо "криптовалюты" и "токена" законодатели разрабатывают более юридически строгие понятия "цифровых денег" и "цифровых прав", — сказал Медведев в ходе Петербургского юридического форума.

По его словам, новое регулирование в этой сфере поможет обеспечить судебную защиту от злоупотреблений в случае возникновения споров, а также помешать выводу активов.

"Помешает выводить активы в нерегулируемую цифровую среду — это особенно важно при борьбе с легализацией доходов, которые получены преступным путем. А также создаст основу для построения системы налогообложения таких объектов", — отметил он.