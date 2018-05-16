Вологодчина сэкономит на рефинансировании кредитов более 182 млн рублей

ВОЛОГДА, 16 мая — РИА Новости. Виктория Смирнова. Бюджет Вологодской области сэкономит в трехлетнем периоде 2018-2020 годов более 182 миллионов рублей за счет рефинансирования банковских кредитов для снижения расходов на обслуживание госдолга, сообщила РИА Новости заместитель губернатора области Валентина Артамонова.

"В мае департаментом финансов региона были объявлены электронные аукционы по привлечению в областной бюджет банковских заимствований в объеме 4,1 миллиарда рублей с годовой процентной ставкой 8%. Главная цель — экономия расходов на обслуживание государственного долга для рефинансирования действующих аналогичных обязательств по ставке 8,75% годовых", — рассказала Артамонова.

По ее словам, в этом году департамент финансов области продолжает привлекать коммерческие заимствования с более низкой процентной ставкой, которые направляются на погашение "более дорогих" действующих обязательств перед кредитными организациями. Так, в феврале проведена процедура рефинансирования, итогом которой стало досрочное погашение банковских кредитов на общую сумму 3,6 миллиарда рублей, с процентной ставкой 9,53% годовых. Для этих целей привлечены банковские кредиты с годовой процентной ставкой 8,75% годовых. Экономия расходов на обслуживание государственного долга составила 63 миллионов рублей, в том числе в 2018 году — уже более 25 миллионов.

"В результате этих аукционов мы рассчитываем, что в трехлетнем периоде 2018-2020 годов получим серьезную экономию бюджетных средств — более 182 миллионов рублей. А в текущем году экономия составит практически 40 миллионов рублей. Все аукционы направлены на то, чтобы сэкономить расходы областного бюджета. При этом объем государственного долга не меняется. И по коммерческим кредитам сумма заимствований не увеличится. Она на конец текущего года так же, как и в его начале, составит 6 миллиардов 100 миллионов рублей. Наши заимствования направлены на сокращение расходов областного бюджета", — пояснила Валентина Артамонова.

Она отметила, что Вологодчина — один из первых субъектов РФ, который начал формировать бюджет с профицитом. В 2017 году областной бюджет исполнен с профицитом 7,5 миллиардов рублей. Из них 7,3 миллиарда направлены на сокращение объемов госдолга области.