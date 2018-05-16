Нефтяные танкеры у нефтедобывающей платформы в районе иранского острова Харк в Персидском заливе. Архивное фото

Нефтяные танкеры у нефтедобывающей платформы в районе иранского острова Харк в Персидском заливе. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 16 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз намерен перейти с доллара на евро при оплате поставок нефти из Ирана, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Ранее стало известно, что "евротройка" — Франция, Германия, Великобритания — и Иран договорились разработать программу поддержки и укрепления экономических связей в ответ на выход США из соглашения по ядерной сделке. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В первую очередь речь идет о продолжении торговли нефтью, газом и нефтепродуктами; эффективных банковских транзакциях; продолжении контактов с Ираном в сфере авиационного, морского и наземного видов транспорта; о предоставлении экспортных кредитов.

Практические решения планируется разработать в течение ближайших недель.

На 19-20 мая назначен визит в Иран еврокомиссара по энергетике и климату Мигеля Ариаса Каньете.

Отказ Трампа от сделки по Ирану Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) в 2015 году подписали документ об урегулировании так называемой иранской ядерной проблемы.

По данным Еврокомиссии, цель поездки — "обсуждение сотрудничества в области энергетики" в рамках подтверждения приверженности соглашению по ядерной программе Ирана.

Участники приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Тегерана ранее наложенные из-за ядерных разработок экономические и финансовые санкции.

Трамп неоднократно критиковал сделку и обвинял Иран в нарушениях СВПД.

Восьмого мая американский лидер объявил о выходе страны из соглашения и распорядился немедленно начать восстановление санкций против Ирана. Под ограничения попадут критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимию и финансы.

В числе восстановленных санкций будут и вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Один из главных вопросов — будут ли союзники США эти требования выполнять.

Остальные страны-гаранты соглашения решение Трампа осудили, указав на опасные последствия.