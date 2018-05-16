Биткоин дешевеет, приближаясь к уровню в районе восьми тысяч долларов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду утром дешевеет, продолжая динамику вторника и приближаясь к уровню поддержки в районе 8 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9.17 мск биткоин дешевел на 5,8%, до 8,249 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 6,3%, до 8,21 тысячи долларов, на OKEx — на 5,9%, до 8,2 тысячи.

Альтернативные криптовалюты также дешевеют: Ethereum — на 6,23%, до 688,5 доллара, Ripple — на 8,5%, до 0,69 доллара, Bitcoin Cash — на 11,6%, до 1262,3 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 376,73 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 37% всего рынка криптовалют.

"Вчера и сегодня утром биткоин снижался, в общей сложности потери составили около 5,5%. В результате цены вышли из диапазона последней недели… В этой ситуации вероятность тестирования минимумов предыдущих месяцев увеличивается, ближайший уровень поддержки находится в диапазоне 7,9-8,1 тысячи долларов", — прокомментировал РИА Новости ситуацию на рынке криптовалют директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

При этом, как отметил аналитик, из-за того, что другие криптовалюты также снижаются в цене, доля биткоина в общей капитализации рынка выросла.

Однако, как считает профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов, на фоне проведения в Нью-Йорке ежегодной конференции по криптовалютам Consensus (14-16 мая) вполне реальным сценарием для биткоина будет возврат утраченного коридора 8,8-9,6 тысячи долларов, с последующим преодолением отметки в 10 тысяч. При этом аналитик полагает, что предсказывать сроки этого возврата стало сложнее, так как торгующиеся деривативы на биткоин сдерживают амплитуду колебаний курса.