Матвиенко прогнозирует ущерб для США от реализации закона о контрсанкциях

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Реализация российского закона о контрсанкциях будет иметь негативные последствия для целого ряда отраслей экономики США, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Жизнь показывает, что, как правило, "зеркальные" меры являются наиболее ощутимыми и действенными. Срабатывает эффект бумеранга. Закон о контрсанкциях в отношении США, который вскоре выйдет из стен Государственной Думы, решения, которые примет на его основе правительство, несомненно, дадут такой эффект. Негативные последствия ощутят американские компании, ряд отраслей экономики США", — сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.

Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах на действия США и других стран. Второе чтение запланировано на 17 мая. Законопроекты, внесенные группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, дают право правительству по решению президента вводить контрсанкции в ответ на недружественные действия США и других стран против России и вводят уголовную ответственность за применение западных санкций на территории РФ. Оба документа в понедельник были приняты Госдумой в первом чтении.