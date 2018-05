"Решительный отпор до конца". Как Китай победит США в торговой войне

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. Накануне прибытия в США китайской делегации для продолжения консультаций, начатых 3 мая в Пекине, замдиректора департамента Центральной Азии и Восточной Европы Министерства коммерции Китая Лю Сюэсун заявил о намерении оказывать "решительный отпор до конца" протекционистским мерам Вашингтона. РИА Новости разбирается, у кого больше шансов победить в этой торговой войне.

"На протяжении многих лет США вводят односторонние санкции против других государств, — подчеркнул Лю Сюэсун. — Своеволие Вашингтона нанесло серьезный ущерб интересам китайской стороны, а также американской промышленности и американским потребителям, угрожает устойчивости многосторонней торговой системы. Китай твердо выступает против этого".

Обмен ударами

Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на китайские товары 22 марта. "Эти меры давно назревали, за сравнительно короткий промежуток времени мы потеряли 60 тысяч заводов", — пояснил президент США.

Через неделю Китай нанес ответный удар, объявив о 25-процентных пошлинах на сто наименований товаров, импортируемых из США, в том числе автомобили, самолеты, химическую и сельскохозяйственную продукцию. Вашингтон поднял ставки, и в середине апреля Министерство торговли США запретило китайскому телекоммуникационному гиганту ZTE приобретать американские комплектующие в течение семи лет.

Для Китая это было очень болезненно. Компания ZTE сообщила, что сворачивает значительную часть бизнеса, и приступила к сокращению персонала. Казалось, что у США явное преимущество перед предстоящими китайско-американскими торговыми консультациями.

© REUTERS / Chen Wen/CNS Председатель корпорации ZTE Инь Иминь на пресс-конференции в штаб-квартире ZTE в Шэньчжэне, провинция Гуандун, Китай. 20 апреля 2018 года © REUTERS / Chen Wen/CNS Председатель корпорации ZTE Инь Иминь на пресс-конференции в штаб-квартире ZTE в Шэньчжэне, провинция Гуандун, Китай. 20 апреля 2018 года

Поэтому американская делегация, прибывшая в Пекин 3 мая, прямо потребовала от китайского правительства увеличить импорт американских товаров, чтобы сократить дефицит США в двусторонней торговле как минимум на 200 миллиардов долларов. Однако американцы вернулись домой ни с чем.

А затем стало понятно, что время работает на Китай. В частности, выяснилось, что санкции в отношении ZTE бумерангом ударили по американскому производителю микросхем Qualcomm: компания предупредила о возможной потере полумиллиарда долларов выручки, поскольку в лице ZTE лишилась крупнейшего покупателя своей продукции.

Мало того, под угрозой оказались планы Qualcomm по приобретению за 44 миллиарда долларов датского производителя полупроводников NXP. Для завершения этой сделки американцам требуется одобрение китайского антимонопольного органа, поскольку у NXP среди клиентов много китайских компаний.

Министерство торговли Китая в конце апреля заявило, что в ходе предварительного рассмотрения обнаружило неразрешимые затруднения, и попросило Qualcomm заново подать заявку. Тонкость в том, что времени в обрез — если до июля сделка не состоится, американцам придется от нее отказаться и выплатить датской компании неустойку в размере двух миллиардов долларов.

Стратегическое отступление

Обнаружив, что один из крупнейших американских производителей микросхем сильно зависит от Пекина, Вашингтон резко умерил воинственный тон и пошел на уступки.

"Мы с председателем КНР Си (Цзиньпином) работаем над тем, чтобы открыть огромной китайской телефонной компании ZTE путь к возвращению в бизнес, и хотим сделать это быстро. Потеряно слишком много рабочих мест в Китае. Министерству торговли США дано указание решить вопрос", — сообщил несколько дней назад Дональд Трамп в своем Twitter.

Таким образом, перед вторым раундом китайско-американских торговых консультаций позиции Пекина существенно укрепились. Правда, Вашингтон пытается делать хорошую мину при плохой игре.

"Недавние меры Министерства торговли против ZTE, второго по величине производителя телекоммуникационного оборудования в Китае, по сути, заставили их прекратить свою деятельность, — заявил в понедельник министр торговли США Уилбур Росс. — Это демонстрирует зависимость Китая от технологий США". Однако на деле сдавать позиции приходится именно американцам.

В случае ZTE речь идет не только и столько о торговых противоречиях, сколько о стратегических перспективах двух стран. Пекин сейчас реализует национальную стратегию "Сделано в Китае — 2025", предполагающую, что через семь лет китайские компании должны лидировать в десяти ключевых отраслях, среди которых — робототехника, биотехнологии и искусственный интеллект.

Правительство выделило на ближайшие годы 160 миллиардов долларов для покупки западных высокотехнологичных компаний, прежде всего — американских. По мнению многих экспертов, торговая война, развязанная Трампом против Китая, направлена в первую очередь на срыв этих планов.

Сегодня полупроводниковые приборы — на четвертом месте в списке самых доходных американских экспортных товаров, а Китай — крупнейший покупатель этой продукции. Только в прошлом году страна импортировала из США микросхем на 2,6 миллиарда долларов.

Потеря такого рынка вкупе с появлением мощного конкурента в лице китайских фирм грозит американской полупроводниковой промышленности грандиозным кризисом, а самим США — утратой глобального технологического лидерства.

Примечательно, что санкции против ZTE китайцы используют как дополнительный аргумент в пользу стратегии "Сделано в Китае — 2025". "Глобальная сеть поставок слишком зависит от политики, — пишет государственная газета People’s Daily. — Технологическое развитие Китая не должно замедлиться из-за США. Нам пора браться за собственные технологии".

Асимметричная война

Даже если Вашингтону удастся с минимальными потерями уладить конфликт с ZTE и Qualcomm, останется множество других проблем. В частности, у американских фермеров возникли трудности со сбытом продукции из-за того, что китайские импортеры сократили закупку американской свинины, соевых бобов, сорго, а от пшеницы отказались совсем.

"Из-за сохранения санкций в экспорте США может образоваться большая дыра", — признался Сорен Шредер, гендиректор крупнейшего производителя сои Bunge Ltd. газете The New York Times. Причем издание подчеркивает, что под ударом — сельскохозяйственные районы, обеспечивающие президенту Трампу основную политическую поддержку.

"Многие из этих продуктов производятся в штатах, где лидирующие позиции занимают республиканцы, — отмечает The New York Times. — Китайцы, вероятно, рассчитывают, что законодатели от этих штатов повлияют на президента Трампа и убедят его отказаться от своих последних ограничений в сфере торговли".

Что касается промышленных товаров, то новые китайские пошлины распространяются на американскую продукцию, аналоги которой производятся и в Европе. Это, с одной стороны, обеспечивает адекватную альтернативу, с другой — служит дополнительным фактором давления на США, не желающим уступить китайский рынок европейским конкурентам.

К тому же в китайских СМИ и соцсетях разворачивается общественная кампания с призывами отказаться от продукции американских компаний, включая McDonald’s, KFC и Apple. В прошлом году подобный бойкот вынудил южнокорейского ретейлера Lotte Group закрыть супермаркеты в Китае — тогда китайцы возмутились решением Сеула разместить в стране американскую систему противоракетной обороны.

А в резерве у Китая еще расширение торговли сырьем за юани, распродажа американских долговых бумаг и девальвация национальной валюты, делающая импорт нерентабельным. Противопоставить такому арсеналу Вашингтону просто нечего.