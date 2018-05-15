ЦБ раскрыл технологию подготовки и принятия решения по ключевой ставке

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Банк России в ответ на общественный запрос впервые раскрыл технологию подготовки и принятия решения по ключевой ставке, сообщила пресс-служба регулятора.
"Представители органов власти, эксперты и журналисты предъявляют высокий спрос на раскрытие технологии этого процесса. В ответ на общественный запрос Банк России принял решение подготовить материал, который должен повысить прозрачность и понятность решений по денежно-кредитной политике", — говорится в сообщении.
ЦБ отмечает, что весь процесс можно разделить условно на шесть этапов: все они последовательно повторяются в каждом цикле подготовки принятия решения по ключевой ставке. Всего за год проводится восемь заседаний совета директоров, соответственно, им предшествует столько же циклов подготовки.
Этапы ставки
В обсуждении ключевой ставки участвуют приглашенные представители Минфина и Минэкономразвития РФ, которые могут давать комментарии по рассматриваемым темам, в том числе по вопросам экономической политики в рамках компетенции своих ведомств, однако они в голосовании не участвуют.
"После принятия решения начинается важный этап — его коммуникация, которая позволяет разъяснить общественности причины такого решения и его значение", — указывает регулятор.
Банк России после каждого заседания совета директоров проводит серии встреч с различными целевыми аудиториями, в том числе с бизнесом, представителями органов власти, аналитиками, инвесторами. В последнее время особое значение придается информационной кампании в регионах. "Такая прозрачность — неотъемлемый элемент режима таргетирования инфляции", — подчеркнули в ЦБ.