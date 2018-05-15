"Северный поток — 2" получил положительное заключение Главгосэкспертизы

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости/Прайм. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства российского участка "Северного потока — 2", говорится в сообщении Nord Stream 2.

Отмечается, что ведомство одобрило проектную документацию и инженерные расчеты для российского участка газопровода.

Разрешения должны будут выдать также Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Росприроднадзор. В документе указано, что компания планирует получить их, как того и требует законодательство, до начала строительства, намеченного на 2018 год.

В январе положительное заключение по проекту выдала Государственная экологическая экспертиза.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Разрешение на строительство уже выдали Германия и Финляндия. В частности, в конце марта Nord Stream 2 AG получила от ФРГ полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. В понедельник компания сообщила, что начала подготовительные работы на морском участке в этой стране.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы также ждет разрешения от России, Швеции и Дании.

Против газопровода выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от российского топлива. Латвия, Литва и Польша совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это проект политический. Недовольны планами возведения газопровода и США, у которых есть амбициозные намерения по экспорту в Европу своего газа.