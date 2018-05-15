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Экономика

Путин за 16 минут проехал по Крымскому мосту

Сюжет:
Строительство моста в Крыму (351)
18:3715.05.2018
(обновлено: 18:40 15.05.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время открытия транспортного перехода по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018Президент РФ Владимир Путин во время открытия транспортного перехода по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин во вторник принял участие в церемонии открытия движения по Крымскому мосту. Глава государства сел за руль КАМАЗа и доехал из Краснодарского края до Керчи всего за 16 минут.

Открытие автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Поехали! Крымский мост открыт

Безопасность открытия автомобильной части обеспечивали почти 600 сотрудников МЧС.

В торжественной речи Путин высоко оценил качество и скорость строительства моста. "Поздравляю вас. Первый участок, ну это не участок — первая линейка, но, наверное, самая важная… Все качественно, в срок — даже на полгода раньше срока. Спасибо вам", — сказал глава государства.

Также президент выразил надежду, что вторая и третья части моста через Керченский пролив сдадут в срок и в должном качестве.

Незадолго до начала церемонии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что именно глава государства инициировал проект строительства моста. Хотя многие не верили в "реализуемость таких планов".

Важнейшая миссия

Еще до открытия моста это событие прокомментировали в обеих палатах парламента. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Крымский мост не только соединяет два берега, но и объединяет политиков в России.

"Крым принес в том числе и единство политических партий по ключевым вопросам. И объединил нас всех крымский консенсус, который до сегодняшнего дня реализуется в сфере международной политики по ключевым вопросам… Крым объединил и политические партии", — также отметил депутат.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Кому Крымский мост, а кому село". В Сети высмеяли масштаб работы Порошенко

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что запуск моста через Керченский пролив стал крахом надежд врагов российского Крыма, которые вынашивали планы экономически задушить полуостров и изменить его территориальный статус.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев отметил, в свою очередь, что открытие моста важно не только для России, но и для всего мира.

"Не только потому, что такое грандиозное сооружение было построено за очень короткое время — всего за 816 дней. Не только потому, что в ходе строительства были использованы уникальные достижения современного мирового мостостроения", — отметил парламентарий.

По его словам, Россия выполнила важнейшую миссию — не только "вернула Крым в родную гавань", но и открыла небывалые возможности для развития этой территории.

Строительство моста стало ярким свидетельством того, что Россия способна справиться с любой задачей, какой бы сложной и тяжелой она ни была, добавил он.

Открытие автомобильной части Крымского моста
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Это то, о чем мечтали крымчане". Зампред Госсовета Крыма об открытии моста

Крымский мост

Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России. Его длина составляет 19 километров.

Как сообщили в инфоцентре "Крымский мост" автомобильное движение по мосту запустят 16 мая. Это на полгода раньше изначально установленного срока.

По мосту будет разрешено ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться на нем запретят. "Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту — в 4:30 мск", — рассказали в инфоцентре.

Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре 2018 года, поездов — в конце 2019 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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