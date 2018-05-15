Путин за 16 минут проехал по Крымскому мосту

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин во вторник принял участие в церемонии открытия движения по Крымскому мосту. Глава государства сел за руль КАМАЗа и доехал из Краснодарского края до Керчи всего за 16 минут.

Безопасность открытия автомобильной части обеспечивали почти 600 сотрудников МЧС.

В торжественной речи Путин высоко оценил качество и скорость строительства моста. "Поздравляю вас. Первый участок, ну это не участок — первая линейка, но, наверное, самая важная… Все качественно, в срок — даже на полгода раньше срока. Спасибо вам", — сказал глава государства.

Также президент выразил надежду, что вторая и третья части моста через Керченский пролив сдадут в срок и в должном качестве.

Незадолго до начала церемонии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что именно глава государства инициировал проект строительства моста. Хотя многие не верили в "реализуемость таких планов".

Важнейшая миссия

Еще до открытия моста это событие прокомментировали в обеих палатах парламента. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Крымский мост не только соединяет два берега, но и объединяет политиков в России.

"Крым принес в том числе и единство политических партий по ключевым вопросам. И объединил нас всех крымский консенсус, который до сегодняшнего дня реализуется в сфере международной политики по ключевым вопросам… Крым объединил и политические партии", — также отметил депутат.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что запуск моста через Керченский пролив стал крахом надежд врагов российского Крыма, которые вынашивали планы экономически задушить полуостров и изменить его территориальный статус.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев отметил, в свою очередь, что открытие моста важно не только для России, но и для всего мира.

"Не только потому, что такое грандиозное сооружение было построено за очень короткое время — всего за 816 дней. Не только потому, что в ходе строительства были использованы уникальные достижения современного мирового мостостроения", — отметил парламентарий.

По его словам, Россия выполнила важнейшую миссию — не только "вернула Крым в родную гавань", но и открыла небывалые возможности для развития этой территории.

Строительство моста стало ярким свидетельством того, что Россия способна справиться с любой задачей, какой бы сложной и тяжелой она ни была, добавил он.

Крымский мост

Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России. Его длина составляет 19 километров.

Как сообщили в инфоцентре "Крымский мост" автомобильное движение по мосту запустят 16 мая. Это на полгода раньше изначально установленного срока.

По мосту будет разрешено ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться на нем запретят. "Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту — в 4:30 мск", — рассказали в инфоцентре.

Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре 2018 года, поездов — в конце 2019 года.

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