МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Катар отменил запрет на импорт российской птицеводческой продукции, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Решение было принято по итогам переговоров представителя Россельхознадзора Артема Даушева с директором департамента животноводческих ресурсов Катара Фархудом Хади аль-Хаджири, на которых были обсуждены предоставленные ранее Россельхознадзором материалы о применяемых мерах контроля гриппа птиц в России.

"Итогом переговоров стала инициация господином Фархудом Хади аль-Хаджири немедленного рассмотрения указанного вопроса на заседании специального комитета по пищевой безопасности, по завершении которого в тот же день было принято решение об отмене запрета на импорт российской птицеводческой продукции, введенного ранее Министерством здравоохранения Катара", — говорится в сообщении.

Ранее, 14 мая, Ирак вывел Россию из списка стран, откуда был запрещен импорт живой птицы и птицеводческой продукции в связи с птичьим гриппом.