Глава ФАС пообещал кратный рост штрафов за завышение цен на бензин в Крыму

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. ФАС России кратно увеличит штрафы крымским компаниям, если они продолжат накручивать цены на бензин в регионе, заявил журналистам глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев.
"Сейчас они заплатят 120 миллионов штрафа, но если они думают, что заплатят штраф и будут дальше грабить население, то так не получится. Будет еще один штраф, просто он будет в квадрате. Сейчас 120 миллионов, будет миллиард", — сказал Артемьев.
"Мы будем это делать до той поры, пока они не придут в нормальное состояние вразумления", — добавил он.
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