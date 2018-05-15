Глава ФАС пообещал кратный рост штрафов за завышение цен на бензин в Крыму

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. ФАС России кратно увеличит штрафы крымским компаниям, если они продолжат накручивать цены на бензин в регионе, заявил журналистам глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев.

Крымское управление ФАС осенью 2016 года оштрафовало пять крупнейших нефтетрейдеров Крыма на общую сумму в 129 миллионов рублей за картельный сговор, приведший к подорожанию бензина на заправках. В конце апреля Артемьев отмечал, что все судебные процессы по этим штрафам ведомство выиграло, и они будут взысканы в ближайшее время. В апреле же ФАС возбудила новое дело — против 10 крымских компаний, обеспечивающих полуостров нефтепродуктами в розницу.

"Сейчас они заплатят 120 миллионов штрафа, но если они думают, что заплатят штраф и будут дальше грабить население, то так не получится. Будет еще один штраф, просто он будет в квадрате. Сейчас 120 миллионов, будет миллиард", — сказал Артемьев.

"Мы будем это делать до той поры, пока они не придут в нормальное состояние вразумления", — добавил он.

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