В Кремле рассказали, когда будет сформировано правительство

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 15 мая — РИА Новости. Новое правительство сформируют до начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Конечно, оно (правительство. — Прим. ред.) уже должно быть сформировано, это уже по Конституции", — уточнил он.

ПМЭФ-2018 пройдет в Северной столице 24-26 мая.

При этом Песков затруднился назвать сроки по назначениям в администрации главы государства. На вопрос, могут ли кадровые решения в администрации идти параллельно с назначениями в правительстве, пресс-секретарь ответил: "Они как угодно могут идти. Здесь нет регламента".

Как ранее сообщал источник РИА Новости, заседание правительства России в новом составе должно пройти 17 мая.

Формирование кабмина

Правительство ушло в отставку после вступления Владимира Путина в должность президента 7 мая. На следующий день Госдума утвердила кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьера.

Глава правительства уже озвучил предложения по назначению вице-премьеров.

Первым вице-премьером может стать Антон Силуанов (будет курировать финансово-экономический блок), вице-премьерами — Татьяна Голикова (соцблок), Алексей Гордеев (АПК), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (ОПК), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь) и Константин Чуйченко (как руководитель аппарата правительства). Позднее стало известно, что должность вице-премьера может сохранить и Юрий Трутнев.

Сообщалось также о реформировании Минобрнауки и Минздрава. На пост министра образования рассматриваются кандидатуры исполняющей обязанности руководителя ведомства Ольги Васильевой и руководителя образовательного центра "Сириус" Елены Шмелевой.

В целом структура нового правительства "никого не удивит", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Думаю, никаких кардинальных изменений в ней не произойдет", — уточнила она.

Как рассказал РИА Новости источник в парламенте, посты сохранят Сергей Лавров, Сергей Шойгу и Денис Мантуров. При этом в новом кабмине не будет Михаила Абызова, Александра Ткачева и Максима Соколова.