МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Москва в этом и следующем году перечислит Подмосковью более 1,5 миллиарда рублей на развитие и строительство дорог у садовых некоммерческих товариществ (СНТ), заявил мэр столицы Сергей Собянин во вторник во время посещения СНТ "Северянин" в Сергиевом Посаде.

"Мы договорились (с губернатором Подмосковья) освоить подъездные дороги к дачным участкам, не только к вашим, а вообще. В этом году мы полмиллиарда перечислим Московской области, за счет этого они что-то запроектируют, там, где есть проекты, — проложат. Со следующего года – больше миллиарда, как раз уже будет конкретное строительство дорог", — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что у столицы уже есть такой опыт. "Мы каждый год реализуем где-то на миллиард программу помощи СНТ, но в основном это СНТ, которые правительство Москвы учреждало давно, в советское и постсоветское время. Сейчас мы посмотрели на работу шире и захватим все основные СНТ, которые находятся в области", — пояснил градоначальник.

Во время встречи жители товарищества пожаловались, что их местный клуб находится в ветхом состоянии.

"Я не понимаю, как мы можем вам клуб отремонтировать? Вы, к примеру, в аренду можете нам дать, а мы отремонтируем?" — спросил Собянин.

В ответ жители дали согласие. "Легко. В аренду всегда можем дать", — сказали жители.