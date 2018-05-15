Депутаты предложили расширить льготы по налогу на имущество граждан

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы предлагают расширить применение льгот по налогу на недвижимое имущество граждан, соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ внесены в парламент членами фракции "Единая Россия".

Законопроектом предлагается предоставлять льготы по налогу на имущество детям-инвалидам, кроме того, предлагается уравнять статус собственников жилых помещений и частей жилых помещений, а так же гаражей и машино-мест независимо от их расположения.

"В настоящее время к льготной категории граждан по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу отнесены инвалиды с детства. Между тем к данной категории граждан относятся только лица, достигшие возраста 18 лет", — отмечается в пояснительной записке к документу. Депутаты предложили исправить это и выделить детей-инвалидов в самостоятельную льготную группу по земельному налогу и налогу на имущество.

В действующем Налоговом кодексе также предусмотрены льготы и пониженные ставки налога на имущество для собственников гаражей и машино-мест, но они не распространяются на объекты, расположенные в торговых и офисных центрах, а так же в зданиях бытового назначения. В результате, по мнению авторов законопроекта, собственники таких объектов ставятся в неравное положение по сравнению с собственниками иных гаражей и машино-мест. Законопроект устраняет это ограничение.

Кроме того, по действующим нормам собственники жилых домов, квартир и комнат могут пользоваться налоговыми вычетами, однако если им принадлежит только часть помещения – налоговые преимущества к ним применятся не могут. Депутаты предложили решить проблему, выделив часть жилого помещения в качестве самостоятельного объекта налогообложения.

"Разработанные меры – реальная поддержка наших граждан и восстановление справедливости", — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя журналистам внесение законопроекта.