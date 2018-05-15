"Ростелеком" предложил использовать в госорганах отечественные смартфоны

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. "Ростелеком" предложил правительству использовать в госорганах смартфоны на принадлежащей компании российской операционной системе SailFish, рассчитывает, что это произойдет с 2019 года, заявил журналистам президент компании Михаил Осеевский.

"У нас сегодня готово решение, у нас есть смартфон с операционной системой, он проходит тестирование в целом ряде федеральных органов власти. Мы предоставили правительству целый ряд проектов нормативно-правовых актов, которые будут регулировать использование подобных технологий, и планируем, что в 2019 году смартфоны с российской операционной системой будут практически использоваться федеральными органами исполнительной власти", — сказал Осеевский.

Он выразил надежду, что нормативно-правовые акты выйдут в середине лета. Минкомсвязи сейчас проводит согласование с заинтересованными ведомствами.

"Главная задача — двигаясь в сторону обеспечения информационного суверенитета России, предложить российскому бизнесу и государству соответствующие решения, которые позволили бы обеспечить качественные коммуникации, сделать их более надежными и управляемыми с точки зрения государства", — пояснил Осеевский.

Он отметил, что России необходимо обеспечить наличие собственных технологий.

"Мы отчетливо понимаем всю сложность движения вперед. Вы видите, что происходит на глобальных рынках. Я не хочу прогнозировать возможные сценарии. Ну давайте такой самый апокалиптический. Трамп говорит: "В России ни одного телефона с Android, принадлежащей американской компании, не продавать". Надо оценивать эти риски, быть готовыми, управлять ими. Мы к этому готовимся. Мы большая страна и мы обязаны обеспечить независимое развитие", — сказал Осеевский.

При этом он напомнил, что компания планирует переименовать Sailfish. "Ищем достойное название, которое не защищено сегодня, обсуждаем с рядом владельцев возможности покупки тех или иных имен. Пока рано говорить, у нас много разных вариантов", — отметил глава "Ростелекома".

SailFish

Изначально операционная система Sailfish была разработана финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. В середине 2015 года стало известно, что основатель группы ЕСН Григорий Березкин владеет Jolla через ООО "Вотрон" (80%), остальные 20% были у бывшего гендиректора ЕСН Михаила Верозуба.

В 2016 году ООО "Вортон" создало компанию "Открытая мобильная платформа" (ОМП), которая занялась разработкой российской мобильной операционной системой — Sailfish Mobile OS Rus. Продукт вошел в реестр отечественного программного обеспечения.

В начале марта "Ростелеком" объявил о приобретении 75% долей в ООО "Открытая Мобильная Платформа" и 75% долей в ООО "Вотрон", получив, таким образом, контроль над разработчиком мобильной операционной системы Sailfish OS и Sailfish Mobile OS Rus. Стоимость сделки не разглашалась.

Устройства на базе Sailfish Mobile OS Rus используются в корпоративном сегменте. В частности, смартфонами на российской ОС пользуется "Почта России". По словам гендиректора ОМП Павела Эйгеса, продажи мобильных устройств на базе Sailfish Mobile OS Rus могут составить в 2018 году несколько сотен тысяч штук на корпоративном рынке РФ.