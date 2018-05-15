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Экономика

"Ростелеком" предложил использовать в госорганах отечественные смартфоны

15:5315.05.2018
(обновлено: 15:56 15.05.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСмартфон. Архивное фотоСмартфон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. "Ростелеком" предложил правительству использовать в госорганах смартфоны на принадлежащей компании российской операционной системе SailFish, рассчитывает, что это произойдет с 2019 года, заявил журналистам президент компании Михаил Осеевский.

Девушка с телефоном. Архивное фото
© Depositphotos / focuspocusltd
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"У нас сегодня готово решение, у нас есть смартфон с операционной системой, он проходит тестирование в целом ряде федеральных органов власти. Мы предоставили правительству целый ряд проектов нормативно-правовых актов, которые будут регулировать использование подобных технологий, и планируем, что в 2019 году смартфоны с российской операционной системой будут практически использоваться федеральными органами исполнительной власти", — сказал Осеевский.

Он выразил надежду, что нормативно-правовые акты выйдут в середине лета. Минкомсвязи сейчас проводит согласование с заинтересованными ведомствами.

"Главная задача — двигаясь в сторону обеспечения информационного суверенитета России, предложить российскому бизнесу и государству соответствующие решения, которые позволили бы обеспечить качественные коммуникации, сделать их более надежными и управляемыми с точки зрения государства", — пояснил Осеевский.

Он отметил, что России необходимо обеспечить наличие собственных технологий.

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© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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"Мы отчетливо понимаем всю сложность движения вперед. Вы видите, что происходит на глобальных рынках. Я не хочу прогнозировать возможные сценарии. Ну давайте такой самый апокалиптический. Трамп говорит: "В России ни одного телефона с Android, принадлежащей американской компании, не продавать". Надо оценивать эти риски, быть готовыми, управлять ими. Мы к этому готовимся. Мы большая страна и мы обязаны обеспечить независимое развитие", — сказал Осеевский.

При этом он напомнил, что компания планирует переименовать Sailfish. "Ищем достойное название, которое не защищено сегодня, обсуждаем с рядом владельцев возможности покупки тех или иных имен. Пока рано говорить, у нас много разных вариантов", — отметил глава "Ростелекома".

SailFish

Интернет. Архивное фото
© Fotolia / Jakub Jirsák
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Изначально операционная система Sailfish была разработана финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. В середине 2015 года стало известно, что основатель группы ЕСН Григорий Березкин владеет Jolla через ООО "Вотрон" (80%), остальные 20% были у бывшего гендиректора ЕСН Михаила Верозуба.

В 2016 году ООО "Вортон" создало компанию "Открытая мобильная платформа" (ОМП), которая занялась разработкой российской мобильной операционной системой — Sailfish Mobile OS Rus. Продукт вошел в реестр отечественного программного обеспечения.

В начале марта "Ростелеком" объявил о приобретении 75% долей в ООО "Открытая Мобильная Платформа" и 75% долей в ООО "Вотрон", получив, таким образом, контроль над разработчиком мобильной операционной системы Sailfish OS и Sailfish Mobile OS Rus. Стоимость сделки не разглашалась.

Устройства на базе Sailfish Mobile OS Rus используются в корпоративном сегменте. В частности, смартфонами на российской ОС пользуется "Почта России". По словам гендиректора ОМП Павела Эйгеса, продажи мобильных устройств на базе Sailfish Mobile OS Rus могут составить в 2018 году несколько сотен тысяч штук на корпоративном рынке РФ.

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Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Cicicipi
А можно ли тот дистриб установить на любой смарт, поставив на эту ось из прог лишь то что считаю нужным, или как обычно? А я бы поставил, снеся к чёртовой бабусе всё то фуфло, что принудительно напихивают туда разрабы телефонов и что там торчит не выковыриваясь никак.
16:01
15.05.2018
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Тузик Дворовый
«Устройства на базе Sailfish Mobile OS Rus используются в корпоративном сегменте. В частности, смартфонами на российской ОС пользуется "Почта России" - говорите Sailfish пользуется Почта России? Тогда не надо, спасибо, такого не пожелаешь и врагу
16:24
15.05.2018
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