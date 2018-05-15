"Газпром нефть" начала реализацию бензина с октановым числом 100

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. "Газпром нефть" начала реализацию нового топлива с октановым числом 100 в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде; до конца года топливо появится на АЗС компании в других регионах России, сообщает пресс-служба "Газпром нефти".

Как отметили в компании, выпуск топлива G-Drive 100 без использования октаноповышающих присадок стал возможен благодаря реализации проекта модернизации Омского НПЗ — строительства автоматизированной станции смешения бензинов. Технологии, заложенные в проект, позволяют гибко переключаться на изготовление бензинов с разными рецептурами.

"Промышленный выпуск бензина с октановым числом 100 без использования октаноповышающих присадок — очередное подтверждение технологического лидерства Омского НПЗ. Оснащение предприятий самым современным оборудованием в рамках масштабной программы модернизации позволяет "Газпром нефти" обеспечивать российский рынок продукцией высочайшего качества", ─ приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолия Чернера.