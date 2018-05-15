Путин и Макрон обсудили подготовку к ПМЭФ

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудили подготовку Петербургского международного экономического форума, определили круг актуальных международных и двусторонних тем для предстоящих переговоров, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсужден ход подготовки визита президента Франции в Россию 24-25 мая и участия в Петербургском международном экономическом форуме. Определен круг актуальных международных и двусторонних тем для предстоящих переговоров", — говорится в сообщении.