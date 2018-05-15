Володин рассказал, кто пострадал от американских санкций

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Под санкции США против России попало уже более 400 юридических лиц и более 200 граждан РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Санкции США абсолютно носят недружественные характер. У нас под них попало более 400 уже юридических лиц, порядка 200 граждан нашей страны. Конечно, мы должны сделать все для того, чтобы защитить интересы нашего государства", — сказал Володин журналистам во вторник.

Во вторник Госдума на пленарном заседании рассмотрит пакет законопроектов об ответных мерах на санкции США и других стран против РФ.