ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Антироссийские санкции Вашингтона не отпугнут китайских инвесторов от работы в России, Пекин будет поддерживать двустороннее инвестиционное сотрудничество, заявил российским журналистам замдиректора департамента Центральной Азии и Восточной Европы министерства коммерции Китая Лю Сюэсун.

"В течение долгих лет США неоднократно односторонне вводили санкции против других государств. Китайская сторона выступает твердо против этого. Сейчас очень успешно развиваются отношения между Россией и Китаем, на сотрудничество в сфере торговли и инвестиций не повлияет внешняя среда. За последние годы быстрыми темпами развивается сотрудничество в сфере инвестиций, меняется их форма", — заявил он.

Представитель министерства выразил уверенность в том, что "заинтересованность китайских инвесторов в России не уменьшится".

"Наше министерство коммерции будет как прежде поддерживать инвестирование китайских предприятий в России, чтобы внести больший вклад в развитие двусторонних торгово-экономических отношений", — подчеркнул китайский чиновник.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.