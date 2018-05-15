Трамп обсудил с Трюдо ход новых переговоров по НАФТА

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо переговоры по торговому договору о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), говорится в сообщении Белого дома.

"Президент Дональд Трамп переговорил сегодня с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, чтобы обсудить новые переговоры о торговом договоре о Североамериканской зоне свободной торговли. Президент Трамп подчеркнул важность скорейшей выработки договоренностей", — говорится в документе.

США, Канада и Мексика с 2017 года ведут переговоры по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Трамп потребовал новых переговоров, мотивируя это большим торговым дефицитом США по отношению к партнерам.