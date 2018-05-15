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Экономика

По доходам и расходы: Россия ликвидировала дефицит бюджета

08:0015.05.2018
(обновлено: 08:15 15.05.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты РоссииДенежные купюры и монеты России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. В 2018 году федеральный бюджет России будет исполнен без дефицита — впервые за последние семь лет. По оценкам Минфина, доходы превысят расходы более чем на полтриллиона рублей. Откуда взялся профицит и куда пойдут "лишние" деньги — в материале РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst
Подарок от Трампа. Что даст России выход США из сделки с Ираном
Еще в октябре глава Минфина Антон Силуанов говорил о ликвидации бюджетного дефицита к 2019 году. Теперь прогнозы пересмотрены в лучшую сторону: уже в 2018-м доходы бюджета могут превысить расходы на 440,6 миллиарда рублей.

На этот год в ведомстве планировали бюджетный дефицит в 1,3 процента ВВП, или 1,27 триллиона рублей. Сейчас доходы бюджета ожидают на уровне 17,032 триллиона рублей, а расходы — 16,591 триллиона рублей.

Помогла дорожающая нефть. Стоимость черного золота почти вдвое превысила заложенные в бюджете консервативные 40 долларов за баррель.

Таким образом, доходы российского бюджета от экспорта углеводородов вырастут до 2,75 триллиона рублей — это в пять раз больше, чем заложено в бюджете (527,6 миллиарда рублей).

Сто долларов за баррель

Подарок в виде скачка нефтяных цен России, как ни странно, преподнесли США. Баррель начал обновлять максимумы после решения Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном. Жесткость формулировок Трампа, по сути означающих выход на новые санкции, подтолкнула баррель к очередным высотам.

Доля Ирана на мировом нефтяном рынке — около четырех процентов. Экономические ограничения в отношении Тегерана способны сократить предложение и вызвать дефицит сырья на торговых площадках, что незамедлительно отразится на ценовой конъюнктуре. Речь идет об уходе с рынка иранской нефти в объеме порядка двух миллионов баррелей в день.

© AP Photo / Vahid SalemiИранский нефтяник
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский нефтяник

Такая перспектива привела к тому, что мировые банки стали наперебой улучшать прогнозы по ценам на черное золото. В Bank of Ameriса, одной из самых авторитетных кредитных организаций, считают, что уже к 2019 году нефть подорожает до 100 долларов за баррель.

Непредсказуемость

Большинство аналитиков более сдержанны, но общий прогноз сводится к тому, что нефтяные котировки сохранятся на высоком уровне — в коридоре 70-80 долларов за баррель.

Буровая платформа Shell Brent Delta Topside
© AFP 2018 / Scott Heppell
Цена на нефть Brent впервые с 26 ноября 2014 года превысила $78 за баррель

Ложкой дегтя может обернуться дополнительная опция, озвученная американским президентом, которую, впрочем, не считают основной.

"Угрозами и запугиванием Иран призывают пойти на дополнительные уступки, в том числе и по доступу на ядерные объекты. И хотя Трамп сказал это скороговоркой, если это реализуется, иранский фактор может рассосаться", — отмечает Николай Подлевских, начальник аналитического отдела "Церих кэпитал менеджмент".

Эксперт указывает и на то, что, если на волне эйфории от нефтяных котировок страны ОПЕК+ скорректируют соглашение, во второй половине года нефтяные цены резко пойдут вниз.

© AFP 2018 / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018 года
© AFP 2018 / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018 года

Консервативный подход

Сейчас все нефтегазовые сверхдоходы (те, что поступают от цены нефти выше установленной бюджетом планки) направляются на наращивание национальных резервов. Таково бюджетное правило: как можно больше излишков тратить на покупку валюты.

"Во многом это справедливо, так как доходы — плановый показатель, а расходы носят характер обязательств. Финансовый блок осторожничает и не позволяет увеличивать расходы", — отмечает Денис Давыдов, главный аналитик Nordea Bank.

В условиях непредсказуемости подход к госфинансам не меняется: придерживаться бюджетной консолидации. Если в расходной части и будут корректировки, то вряд ли серьезные, а вопрос о дополнительном финансировании возникнет не раньше 2019 года.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМинистерство финансов РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Министерство финансов РФ

Подтолкнут к расходам

И все же, несмотря на консервативность Минфина, правильную с точки зрения финансов, к расходам, в частности в социальной сфере, неизбежно подтолкнут майские указы президента. Если нефтяные котировки не снизятся, расходную часть бюджета по самым социально значимым направлениям вполне могут увеличить.

Пока же регулятор с этим не спешит. "Очевидный путь — наращивание резервов, по этому пути идут многие европейские страны. Так мы создаем себе подушку безопасности и снижаем зависимость от нефти", — резюмирует Александр Егоров, валютный стратег TeleTrade.

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Экономика
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Михаил Закукурин
Вы бы лучше на производство и науку деньги тратили, чем на покупку американских фантиков.
08:34
15.05.2018
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