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Экономика

Творог отдай врагу. Что нашли и чего не нашли в молочных продуктах

08:0015.05.2018
(обновлено: 08:13 15.05.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСотрудник химической лаборатории на молочном заводеСотрудник химической лаборатории на молочном заводе
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Роскачество завершили масштабную совместную проверку розницы с целью выявления фальсифицированной молочной продукции. РИА Новости рассказывает о неожиданных результатах, полученных надзорными ведомствами.

Молоко, творог и сливочное масло в российских магазинах проверялось по поручению правительства. В ходе проверки выполнены лабораторные исследования продукции 250 брендов, в совокупности контролирующих более 70 процентов рынка.

Прилавок с молочной продукцией. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Роспотребнадзор усилит контроль за качеством молочной продукции

Первый параметр — содержание в молочных продуктах антибиотиков. Допустимый уровень был превышен в пяти пробах молока, девяти — творога и двух — сливочного масла. Это целиком и полностью вина переработчиков молока. "Причины повышенного содержания антибиотиков в продукции — несоблюдение требований к сырью или невозможность осуществления входного контроля молока высокоточными методами в отношении каждой поступающей партии", — отмечает Роспотребнадзор.

Что касается вредных веществ, тут все в норме. "В ходе исследований не выявлено ни одной пробы молочной продукции, не соответствующей требованиям по наличию патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл или листерий. Содержание токсичных элементов — свинца, кадмия, ртути, мышьяка, железа и меди (в сливочном масле), пестицидов, микотоксинов и меламина — ни в одном образце не превысило нормируемых техническими регламентами значений", — докладывает ведомство.

Зато творог отличился: у 22 из 73 проверенных марок обнаружили плесень и дрожжи. Впрочем, эксперты считают, что здесь производители, скорее всего, не виноваты — подобные проблемы возникают при нарушении правил хранения и транспортировки.

Одна из главных целей исследования — установить долю, которую на молочном рынке занимает фальсификат — продукты, содержащие растительные жиры. Согласно техническим регламентам, в классической молочной продукции — питьевом молоке, сливочном масле, твороге — растительных жиров быть не должно.

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Александр Ткачев: белорусские молочники должны искать новые рынки сбыта

Результаты сильно разошлись с данными, озвучиваемыми до этого различными экспертами в СМИ. Так, из 90 образцов молока немолочные жиры выявлены только в восьми, а из 73 брендов творога — у шести.

Зато каждый восьмой производитель сливочного масла добавляет в продукцию "пальму" или другой растительный жир. "Но в целом доля фальсификата по этому показателю не превышает восьми процентов", — констатирует Роспотребнадзор. Кроме того, у 25 из 90 марок питьевого молока обнаружено присутствие сухого молока, хотя на упаковке об этом ни слова.

Мифы и реальность

"Результаты исследований молочной продукции показали, что подавляющее большинство проб молока и сливочного масла соответствуют всем обязательным требованиям", — отметили в Роспотребнадзоре. Значит, тотальная фальсификация молочной продукции — миф. Но, как говорится, есть нюансы.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрилавок в супермаркете
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прилавок в супермаркете

Во-первых, в обследовании принимали участие ведущие бренды молочной промышленности. А крупнейшие производители питьевого молока и творога в России сегодня — компании PepsiCo и Danone.

Их действительно трудно заподозрить в использовании "пальмы" — потому что изменение рецептуры таким гигантам обходится дороже, чем возможная экономия за счет растительных жиров. Не говоря уже об ущербе репутации бренда.

Этим обычно грешат небольшие компании, не поставляющие продукцию в супермаркеты. Но они за рамками выполненного исследования.

Как правило, фальсификаторы продают молоко и творог на рынках, с временных лотков под видом фермерских продуктов с прямой поставкой. На самом деле такой "фермерский" творог изготавливается из так называемого рекомбинированного молока, состоящего из обезжиренного сухого молока, сыворотки и жира (в роли которого и выступает пальмовое масло).

Сырная продукция на прилавке магазина
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Во-вторых, как утверждают эксперты, фальсификат с магазинных полок уходит на социальный рынок: в школы, медицинские учреждения, санатории.

Руководители этих структур прекрасно понимают, что им поставляют брак, но не могут ничего поделать: выделяемых бюджетов просто не хватает на покупку качественной молочной продукции.

И третье важное обстоятельство — не проверяли сыр, хотя именно этот продукт считается лидером по фальсификации и пальмовому маслу.

Поможет "Меркурий"

Ознакомившись с результатами исследования, правительство поручило Россельхознадзору и Роспотребнадзору подготовить к концу мая предложения по повышению качества молочной продукции и профилактике нарушений. Главное предложение Россельхознадзора уже известно.

Речь идет о внедрении электронной системы учета молочной продукции по аналогии с ЕГАИС, действующей на рынке алкоголя. Государственная информационная система "Меркурий", отслеживающая движение продукта "от коровы до прилавка", вводится в действие уже с 1 июля.

Молочная продукция. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участники рынка — фермы и племенные хозяйства, молокозаводы, торговые сети и розничные магазины, а также предприятия общественного питания — обязуются загружать в "Меркурий" все данные о покупках и продажах. Причем доступ к этой информации будет не только у надзорных органов, но и у потребителей через специальное приложение на мобильном телефоне.

То есть любой покупатель сможет выяснить, кем, когда и из какого молока изготовлен творог, который он видит на полке магазина. Позже к "Меркурию" подключат мясокомбинаты, птицефабрики и производителей морепродуктов.

Кроме того, правительство намерено разработать более жесткую систему контроля за качеством молочной продукции, закупаемой по госконтрактам для социальных учреждений — больниц, школ, детских садов.

 

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Экономика
Комментарии
5 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
supamaxz
А можно не применять это дурацкое слово "бренд"???
Заменить его на, скажем, "марка" или что нибудь ещё???
Али в русском слов не хватает?
"Сбрендили" совсем)))
08:25
15.05.2018
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Alex La
Почему бы публично не озвучить бренды где было найдено то или иное отклонение от нормы? А то провести - исследования провели, а люди и дальше покупают их продукцию с антибиотиками и пальмовым маслом
09:04
15.05.2018
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