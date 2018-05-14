Страны ЕАЭС утвердили соглашение о международных договорах союза

Президент России Владимир на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи. 14 мая 2018

Президент России Владимир на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи. 14 мая 2018

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Высший Евразийский экономический совет по итогам заседания в Сочи в понедельник утвердил ряд документов, включая соглашение о международных договорах ЕАЭС.

Одним из основных документов является положение о статусе государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который предоставлен Молдавии.

Также утверждено соглашение о международных договорах ЕАЭС с третьими государствами, международными организациями или международными интеграционными объединениями, а также решение об основных ориентирах макроэкономической политики членов ЕАЭС на 2018-2019 годы.

Помимо этого, утвержден ряд внутренних документов, касающихся функционирования единого рынка услуг в рамках ЕАЭС, а также решения, связанные с агропромышленной политикой Союза и международной деятельностью.