Минск надеется на появление общего рынка газа и нефти в ЕАЭС до конца года

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Минск надеется, что до конца этого года страны ЕАЭС смогут договориться о едином рынке газа, нефти и нефтепродуктов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Говоря о деятельности ЕАЭС, белорусский президент отметил, что "в торговлю регулярно вмешивается политика". "Интересы отдельных товаропроизводителей ставятся выше достигнутых нами решений", — подчеркнул Лукашенко.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Россия в 2018 году является председателем в ЕАЭС.