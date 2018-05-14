Минск надеется на появление общего рынка газа и нефти в ЕАЭС до конца года

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 14 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 14 мая 2018

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Минск надеется, что до конца этого года страны ЕАЭС смогут договориться о едином рынке газа, нефти и нефтепродуктов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Надеемся, что до конца года сможем поставить подписи (под соответствующим соглашением — ред.), — сказал он, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи.

Говоря о деятельности ЕАЭС, белорусский президент отметил, что "в торговлю регулярно вмешивается политика". "Интересы отдельных товаропроизводителей ставятся выше достигнутых нами решений", — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, единые правила для общего рынка пока выработать не удалось. "Мы вместо того, чтобы свободно торговать, закрываемся друг от друга", — пояснил он.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Россия в 2018 году является председателем в ЕАЭС.