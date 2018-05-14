Ирак разрешил импорт российской птицы

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ирак вывел Россию из списка стран, откуда был запрещен импорт живой птицы и птицеводческой продукции в связи с птичьим гриппом, сообщается на сайте Россельхознадзора.

"Сегодня, 14 мая, стало известно, что министерство сельского хозяйства Ирака вывело Российскую Федерацию из списка стран, откуда, в связи с птичьим гриппом, был запрещен импорт живой птицы и птицеводческой продукции на территорию Ирака", — говорится в сообщении.

Теперь Россия имеет право поставок в Ирак всех видов живой птицы (в том числе хищных и декоративных), замороженной птицы, яйца (столового и инкубационного), а также пера птицы и любой иной продукции, в состав которой входит домашняя птица и продукция из нее. При этом экспорт замороженного мяса птицы возможен только с тех российских предприятий, которые прошли аттестацию выездной инспекции минсельхоза Ирака и получили соответствующий сертификат.

Пресс-секретарь Россельхозназдора Юлия Мелано сообщила РИА Новости, что запрет на поставки российского мяса птицы из-за вспышек гриппа птиц вводился в 2017 году и распространялся на всю территорию РФ. "Сейчас право на поставки мяса птицы в Ирак имеют три аккредитованные российские компании", — добавила она.

В августе прошлого года ведомство сообщало, что три российских производителя птицеводческой продукции — мясоптицекомбинат "Благодарненский" компании "Ставропольский бройлер", а также ООО "Птицекомбинат" и "Птицефабрика "Васильевская" — получили право поставок своей продукции в Ирак.

Россельхознадзор и департамент здоровья животных министерства сельского хозяйства и аграрной реформы Ирака в августе 2016 года согласовали сертификаты на экспорт из России в Ирак молочной продукции, говядины, мяса птицы и готовой мясной продукции.