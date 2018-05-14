Ирак разрешил импорт российской птицы

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ирак вывел Россию из списка стран, откуда был запрещен импорт живой птицы и птицеводческой продукции в связи с птичьим гриппом, сообщается на сайте Россельхознадзора.
Теперь Россия имеет право поставок в Ирак всех видов живой птицы (в том числе хищных и декоративных), замороженной птицы, яйца (столового и инкубационного), а также пера птицы и любой иной продукции, в состав которой входит домашняя птица и продукция из нее. При этом экспорт замороженного мяса птицы возможен только с тех российских предприятий, которые прошли аттестацию выездной инспекции минсельхоза Ирака и получили соответствующий сертификат.
В августе прошлого года ведомство сообщало, что три российских производителя птицеводческой продукции — мясоптицекомбинат "Благодарненский" компании "Ставропольский бройлер", а также ООО "Птицекомбинат" и "Птицефабрика "Васильевская" — получили право поставок своей продукции в Ирак.
Россельхознадзор и департамент здоровья животных министерства сельского хозяйства и аграрной реформы Ирака в августе 2016 года согласовали сертификаты на экспорт из России в Ирак молочной продукции, говядины, мяса птицы и готовой мясной продукции.