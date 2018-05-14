В Татарстане в ОЭЗ "Алабуга" открылся сервисный металлоцентр

ЕЛАБУГА, 14 мая — РИА Новости. Первый в Поволжье сервисный металлоцентр "ММК-Джошкуноз-Алабуга" стоимостью около 1 миллиарда рублей запущен в понедельник в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане с участием президента республики Рустама Минниханова.

Металлоцентр – совместный проект Магнитогорского металлургического комбината и действующего резидента ОЭЗ "Алабуга" турецкой компании "Джошкуноз" (Сoskunoz). Согласно договоренностям, инвесторы вложили в новое предприятие порядка 350 миллионов рублей, ОЭЗ "Алабуга" — 670 миллионов рублей (построила помещения для нового предприятия).

"Самое главное — мы подключили новую форму работы, когда особая экономическая зона готовит площадку для реализации тех или иных проектов. Это 24-й завод, который будет функционировать (в ОЭЗ — ред.)… И самое главное — это локализация тех изделий, которые необходимы для нашего автомобилестроения, в первую очередь, для Ford Sollers и других предприятий", — сказал Минниханов на церемонии открытия.

Он подчеркнул, что у ММК огромный потенциал, и выразил уверенность, что данный проект — только начало сотрудничества республики с ММК.

Председатель совета директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктор Рашников отметил, что с учётом характеристик производимого ММК листа на предприятии в "Алабуге" был запущен специальный стан. Он выразил уверенность, что предприятие займёт достойную позицию на рынке и будет загружено на всю мощность — 60 тысяч тонн в год.

Предприятие будет производить стальные заготовки (бланки) для нужд автомобильной промышленности. Проект является первым совместным производством с участием действующего резидента ОЭЗ. Движущим фактором к созданию нового предприятия стали логистическое преимущество (ближайшие сервисные центры по производству бланков находятся в Калуге и Санкт-Петербурге) и возможность синергетического партнерства ОАО "ММК" и "Джошкуноз Алабуга".

Как уточнил СЕО холдинга "Джошкуноз" Ахмет Эрдем Аджай, на первом этапе ММК будет поставлять на новое предприятие до 60 тысяч тонн рулонной стали, в перспективе "ММК-Джошкуноз-Алабуга" сможет перерабатывать до 150 тысяч тонн.

ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России – на ее долю приходится 61% выручки всех экономических зон страны. В настоящее время в "Алабуге" зарегистрированы 56 компаний-резидентов. Объем законтрактованных частных инвестиций составляет 155,7 миллиарда рублей, из них освоено порядка 106,9 миллиарда рублей. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ составил 25,7 миллиарда рублей.

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