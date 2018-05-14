В Татарстане в ОЭЗ "Алабуга" открылся сервисный металлоцентр

ЕЛАБУГА, 14 мая — РИА Новости. Первый в Поволжье сервисный металлоцентр "ММК-Джошкуноз-Алабуга" стоимостью около 1 миллиарда рублей запущен в понедельник в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане с участием президента республики Рустама Минниханова.
"Самое главное — мы подключили новую форму работы, когда особая экономическая зона готовит площадку для реализации тех или иных проектов. Это 24-й завод, который будет функционировать (в ОЭЗ — ред.)… И самое главное — это локализация тех изделий, которые необходимы для нашего автомобилестроения, в первую очередь, для Ford Sollers и других предприятий", — сказал Минниханов на церемонии открытия.
Он подчеркнул, что у ММК огромный потенциал, и выразил уверенность, что данный проект — только начало сотрудничества республики с ММК.
Предприятие будет производить стальные заготовки (бланки) для нужд автомобильной промышленности. Проект является первым совместным производством с участием действующего резидента ОЭЗ. Движущим фактором к созданию нового предприятия стали логистическое преимущество (ближайшие сервисные центры по производству бланков находятся в Калуге и Санкт-Петербурге) и возможность синергетического партнерства ОАО "ММК" и "Джошкуноз Алабуга".
Как уточнил СЕО холдинга "Джошкуноз" Ахмет Эрдем Аджай, на первом этапе ММК будет поставлять на новое предприятие до 60 тысяч тонн рулонной стали, в перспективе "ММК-Джошкуноз-Алабуга" сможет перерабатывать до 150 тысяч тонн.
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